Türkiye'nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'yla forma göğüs sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma çerçevesinde Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Efeler Lig maçlarında sezon sonuna kadar GittiGidiyor logolu formayla mücadele edecek.

Galatasaray Spor Kulubü ile önemli bir işbirliğine imza attıklarını belirten GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “Gençlere ve toplumsal ihtiyaçlara duyarlı bir marka olarak, Türkiye'de sporu desteklemeye önem veriyoruz. İmza attığı başarılarla tüm dünyada adından söz ettiren, ülkemizin en değerli spor kulüplerinden Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden dolayı heyecanlı ve gururluyuz” dedi. Kurumsal sponsorlukların, Türk sporunun gelişmesine ve uluslararası alanda başarıların üst düzeye taşınmasına büyük katkı sağladığını kaydeden Kantarcı, “Biz de GittiGidiyor olarak Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'na ve Türkiye'de voleybola destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke ise anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: “Türk spor camiasında ilklerin ve enlerin kulübü olarak öne çıkan Galatasaray ile e-ticaret sektörünün lokomotif markası GittiGidiyor'un gerçekleştirdiği işbirliğinin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. GittiGidiyor ile kulübümüz arasında atılan bu adımın genç, hırslı ve başarılı voleybol takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Desteklerinden ötürü GittiGidiyor'a teşekkür ediyor, önümüzdeki dönemde yeni başarılara birlikte imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.”