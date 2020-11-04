GIT Esports, oyuncuları ve markaları espor ile bir araya getiriyor

Türkiye’de birçok başarılı işe imza atmış Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey tarafından kurulan GIT Esports faaliyetlerini sürdürüyor. Birçok markayı oyuncularla buluşturan GIT Esports, popüler oyunlar ve kaliteli ödülleriyle oyuncuları turnuvalarda rekabete davet ediyor.

GIT Esports sitesi üzerinden oyuncular, markalara özel yapılan turnuvaların hepsi güncel olarak görüp istedikleri oyunlarda rekabet etmek için turnuvalara katılabilecek. Tüm sosyal medya hesaplarını takip ederek de turnuvalardan haberdar olabilecek oyuncular aynı zamanda Discord sunucusuna gelerek de arkadaşlarıyla bir araya gelebilecek. Tamamen ücretsiz olan bu turnuvaların markalar sponsorluğundaki ödülleri ise mücadeleye heyecan katacak.

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, GIT Esports hakkında, “Markalarımız ve oyun firmaları için Türkiye özelinde ve Orta Doğu’da birçok online turnuva düzenliyorduk ve düzenlemeye de devam ediyoruz. GIT Esports ile ana amacımız, tüm espor ekosistemimizi tek bir platform üzerinde toplamak ve uzun vadede platformumuzu yeni özelliklerle geliştirerek hem oyuncularımıza hem de markalarımıza farklı seçenekler sunmak olacak” dedi.

Birbirinden farklı popüler oyunların turnuvasında yerini al

Korona virüs öncesinde espor pazarlama aktiviteleri büyük etkinliklerin ve en büyük takımların üzerine yoğunlaşırken online turnuvaların yavaşladığını söyleyen Gaming in Turkey Espor Direktörü IESF Espor Eğitim ve Gençlik Komisyonu Başkanı Serhat Bekdemir, “Oyun sektörünün yeni dünyaya alışması zaman almadı ve online oyun turnuvalarının hem altyapı hem de etkinlik kalitesi arttı. Buradan yola çıkarak hem yerli hem de yabancı iş birliğinde bulunduğumuz firmalar ile birlikte tüm esports pazarlama faaliyetlerimizi GIT Esports markamız altında birleştiriyoruz” dedi.

GIT Esports tarafından düzenlenen turnuvalar arasında birçok popüler PC ve mobil oyun bulunuyor. Bu oyunların arasında PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, Valorant, Fortnite ve PUBG oyunlarının tamamlanmış turnuvaları mevcut. Aynı zamanda oyuncular güncel olarak site üzerinden kayıtlara açılmış turnuvaları da takip ederek, detaylı bilgi alabiliyor. Turnuvaların finalleri aynı zamanda popüler yayın kanalları Twitch ve Dlive üzerinden izleyiciler ile buluşuyor. Bu sayede final heyecanı aynı zamanda izleyicilerle paylaşılırken, turnuvaya katılan oyunculara destek artıyor. Uzun süredir devam eden turnuvaların tek bir noktada toplandığı Online Turnuva ve Espor Platformu GIT Esports, markaların oyunculara ulaşmasını son derece kolaylaştıracak bir platform olacak. Markalar sponsoru oldukları turnuvalarda oyunculara verdikleri ödüller sayesinde oyun ve espor dünyasına kendilerini tanıtma fırsatı bulacak.