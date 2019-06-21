Git artık Diagne!

Arabistan’ın El Shabab Kulübüyle geçtiğimiz hafta 16 milyon avroda el sıkışan sarı-kırmızılılar artık resmî satış işleminin gerçekleşmesini bekliyor.

Son olarak 1-2 milyon avro indirim için nabız yoklayan Arap yetkililer karşısında sarı-kırmızılılar geri adım atmadı. Diagne’yi mutlaka transfer etmek isteyen el-Shabab kulübü de en yakın zamanda bütün şartları seferber edip, 10 milyonu nakit 16 milyon avroda transferi sonlandırmak istiyor. Sevilla’dan Ever Banega ve West Ham United’tan Javier Hernandez Chicharito ile el sıkışan Galatasaray da, Diagne’nin satışının ardından bu transferleri bitirecek. (Türkiye gazetesi)