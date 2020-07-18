Gırtlak kanseri, gırtlak bölgesinde tümör görülmesi olayına denir. Yaygın olarak görülen bu kanser türünün en önemli nedenleri arasında alkol ve sigara bulunur. Ayrıca sürekli konuşmak durumunda olan kişilerde, bu kanser diğer insanlara göre daha fazla görülebilir.

Gırtlak kanseri nedir?

Gırtlak, kısaca nefes ve yemek borusunu birbirinden ayıran boyun bölgesi organıdır. Solunum yolunun en önemli parçası olan gırtlakta, ayrıca ses üretimi de yapılır. Gırtlağın en önemli görevlerinden birisi de yemek yeme esnasında, yiyeceklerin nefes borusuna kaçmasını engellemektir. Gırtlakta kanser durumu ise genellikle Glottis ismiyle anılan bölgede görülür. Bu bölgede ses tellerinin ve nefes borusunun bulunduğu alandır.

Gırtlak kanseri belirtileri nelerdir?

Gırtlak kanserinin en kötü yanı, ilk evrelerde herhangi bir belirti göstermeden ilerlemesidir. Bu genel olarak görülen kişilerde bu şekilde ilerler. Fakat bazı zamanlarda ilk evrelerde ve sonraki evrelerde belirtiler görülmeye başlayabilir.

Gırtlak kanseri ses tellerini ciddi oranda etkiler. Dolayısıyla ses kısıklığı tipik olarak görülen belirti olarak kabul edilir.

Boğaz bölgesinde şiddetli veya hafif şiddetli ağrı oluşumu. Aynı zamanda boğaz bölgesinde cisim hissidir.

Solunum zorluğu ve yutma problemleri gırtlak kanserinin belirtileri arasında bulunur.

İki hafta süren öksürük.

Belirtiler görülmeye başladığında, mutlaka müdahale edilmelidir. Özellikle sigara içenler ve alkol tüketenler, basit görünen bu belirtileri ciddiye almalı ve uzmanlara bu konuda başvurmalıdır.

Gırtlak kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Gırtlak kanserinde tedavinin planlanması için ilk önce kanser dokularının detaylı biçimde incelenmesi gereklidir. İnceleme sonrasında, hasta hangi tedaviye ihtiyaç duyuyorsa buna göre planlama yapılmalıdır.

Buna göre ilaç tedavisi, radyoterapi veya kemoterapi uygulanabilir. Hastalık henüz ilk aşamalarda ise radyasyon uygulaması veya cerrahi müdahale yapılarak sorun giderilebilir. Cerrahi uygulama bu aşamada tamamen başarılı sonuç verir.

Erken evrede yapılan cerrahi müdahaleler lazer işlemleriyle uygulanabilir. Hastalık biraz daha ileri seviyeye taşınmışsa, bunun için boğaz bölgesine küçük kesi yapılara, kanserli dokular alınır. Dokular alındıktan sonra radyoterapi yöntemine devam edilir.

Hastalığın cerrahi müdahaleye cevap vermediği, geç dönemde ise genellikle uygulanan tedavi kemoterapi yöntemidir. Uygun görülmesi halinde kemoterapi ve radyoterapi birlikte uygulanabilir.

Gırtlak kanseri neden olur?

Gırtlak kanserinin neden oluştuğuna dair yapılan bilimsel çalışmalar, kesin sonuçlar ortaya çıkarmamıştır. Bu yüzden tam olarak neden olduğu bilinmiyor. Uzmanlar, gırtlak kanserinin oluşumu ve gelişiminde birçok faktörün etkili olabileceğini belirtiyorlar. Özellikle çok uzun süreli sigara içenlerde ve sık bir şekilde alkol tüketen kişilerde gırtlak kanseri görülme olasılığı oldukça yüksektir.

Gırtlak kanserinin gelişimi ayrıca başka birçok neden bağlı olabilir. Yapılan çalışmalara göre, gırtlak kanserinin erkeklerde görülme olasılığı, kadınlarda görülme olasılığından 7 kat daha fazladır. Ayrıca kirli şehir havaları, sürekli konuşularak yapılan çalışmalar gırtlak kanserinin tetikçileri olabilirler. Ancak bunlarla ilgili net bir ifade kullanılması pek mümkün değildir.

Gırtlak kanseri tedavisi için bitkisel çözümler

Gırtlak kanserinde tedavi yöntemleri uzmanlar tarafından yapılır. Son dönemlerde tedavi işlemleri, uzmanları tarafından radyoterapi veya kemoterapi şeklinde uygulanıyor. Ancak bu tedaviler dışında, çeşitli alternatif yollar ek olarak uygulanabiliyor.

Bunlar, doğada bulunan çeşitli bitkiler yoluyla gerçekleşir. Ancak kesin olarak tedavi olmadıklarını belirtmek gerekiyor. Özellikle papatya gırtlak kanseri tedavisinde, uzmanlar tarafından yumuşatıcı görevi gördüğünden tavsiye edilebilir. Bunun dışında çörek otu, zerdeçal ve limon tüm kanser türlerinde olduğu gibi gırtlak kanserinde de tedavi yöntemi olarak tercih edilebilir.

Gırtlak kanseri ölümcül mü?

Dünyada her yıl 156 bin yeni gırtlak kanseri teşhisi konuluyor. Bu kişilerin yarısından fazlası, yani 83 bini hayatını kaybediyor. Görülen vakaların büyük çoğunluğu yaklaşık 140 bini, erkeklerden oluşuyor. Genetik özellikler taşıdığı gibi çevresel faktörlerin etkili olabildiği söyleniyor.

Ölüm oranlarının yüksek olmasının nedeni, hastalık ilk aşamada olduğunda, gösterdiği belirtilerde çok fazla duyarsız kalınmasıdır. İlk aşamada teşhis alabilen hastaların çok büyük bir kısmın, tedavi olarak kanserden kurtulabiliyorlar.