Gırtlak kanseri insanlarda ortaya çıkma konusunda 10. sırada yer almaktadır. Özellikle sigara içen kişilerde yaygın olarak görülen ciddi hastalıklar arasında bulunur. Sigara içerisinde bulunan bileşenler gırtlak bölgesindeki hücreleri değiştirmekte ve tümöre sebep olabilmektedir. Başta sigara olmak üzere belli başlı bazı durumlar gırtlak kanserini ortaya çıkarabilmektedir. Bu kanser ciddi oranda hasar yaratabilir. Özellikle gündelik yaşama ciddi şekilde zarar veren ve hayati riskleri dahi ortaya çıkaracak bir durum yaratabilmektedir. Gırtlak kanseri belirtileri dikkatli şekilde okunmalı ve analiz edilerek mutlaka doktora gidilmelidir.

Gırtlak kanseri nedir?

Belli başlı bazı sebeplerden dolayı gırtlak bölgesindeki hücre yapısının değişmesi ile bölgede tümör oluşmasına gırtlak kanseri denir. Bu konuda en önemli risk faktörü sigaradır. Çünkü sigarayı bıraktıktan yaklaşık olarak 10 veya 15 yıl sonra dahi gırtlak kanseri ortaya çıkabilmektedir. Üstelik bu oran onca yıl sonra dahi %60 ya da %70 olarak öne çıkıyor.

Gırtlak kanseri genelde 50 ile 65 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Meydana gelme olasılığı ise %30 oranındadır. O yüzden mutlaka gırtlak kanseri konusunda belirtiler çıktığı andan itibaren hemen erken tanı için doktora başvurulmalıdır.

Gırtlak kanseri belirtileri nelerdir?

Gırtlak kanseri genel olarak ses tellerine yakın bölgelerde meydana gelir. Bu sebepten dolayı kanserin belirtileri genelde bu noktada ortaya çıkar. Bölgede anlaşılacak belirtiler ile beraber gırtlak kanseri için doktora görünebilirsiniz. Peki, gırtlak kanseri belirtileri nelerdir?

- Yutkunma zorluğu ve yutkunma sırasında ağrı,

- Gırtlak kısmında şişlik,

- Geçmek bilmeyen boğaz ağrısı,

- Kronik hale gelen öksürük,

- Nefes darlığı,

- Kulak ağrısı,

- İstenmeyen nefes kokusu,

- Nedeni anlaşılamayan kilo kaybı,

- Halsizlik,

- Aşırı yorgunluk,

- 2-3 hafta boyunca nedensiz yere süren ses kısıklığı,

Farklı belirtiler ile beraber gırtlak kanserini anlamak mümkün. Tabii bu durum kesin olarak gırtlak kanseri olduğu anlamına gelmez. Bölgesel açıdan farklılık olduğundan dolayı öncelikle gerekli tetkikler ve testlerin yapılması gerekmektedir. Doktor kontrolü altında kesin teşhis konulduktan sonra belli başlı bazı tedaviler ele alınabilir.

Gırtlak kanseri nasıl anlaşılır?

Ses tellerine yakın kısımlarda yukarıda verilen belirtiler söz konusu ise, gırtlak kanseri olma riski ortaya çıkmaktadır. Ayrıca gırtlak kanseri nasıl anlaşılacağını dair bölgesel açıdan sorunların oluşması büyük öneme sahiptir.

Eğer kanser ses tellerine yakın bir noktada değilse, boğaz ağrısı ile beraber gırtlak kısmında şişlik üzerinden anlamak mümkün. Yani ses tellerinin dışında şişlik ile ağrılar boğaz bölümünde ortaya çıkabilmektedir.

Gırtlak kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Eğer erken dönemde gırtlak kanseri tanısı gerçekleşirse radyasyon terapisi ele alınabilmektedir. İlerlemiş gırtlak kanseri sorunları için ise radyoterapi ile beraber, kemoterapi uzman doktor kontrolü altında tedavi adına gerçekleştirilir. Özellikle ciddi noktaya ulaşmış gırtlak kanseri için radyoterapi ile kemoterapi bir arada ele alınır. Tabii bu kanser türü için gerçekleştirilecek olan tedavi yöntemi, belli başlı bazı durumlara göre uygulanmaktadır.

- Hastanın genel sağlık durumu,

- Başka organlara yayılım gösterip göstermediği,

- Farklı dokularda ortaya çıkıp çıkmadığı,

Gırtlak kanseri için kullanılan diğer yöntemlerden biri ise ameliyattır. Özellikle ameliyat en sık değerlendirilen çözüm yöntemleri arasında yer alıyor. Kanserin gırtlağı ne kadar işgal ettiğine bağlı olarak değişik yöntemler üzerinden ameliyat tedavi için değerlendirilir.

Gırtlak kanseri olmamak için ne yapılmalı?

Gırtlak kanseri olmamak adına mutlaka sigara ve alkolden mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır. Bu durum ayrıca gırtlak kanseri ameliyatı olduktan sonra da önemlidir. Eğer sigara ve alkol tüketilmeye devam edilirse tekrar etme olasılığı yüksektir.



