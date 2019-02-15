Giroud, Moses'ı solladı Chelsea üst tura göz kırptı!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Chelsea, Malmö'yü deplasmanda 2-1 mağlup etti ve avantajı cebine koydu. İngiliz ekibinin Fransız golcüsü Giroud, Malmö'ye attığı golün ardından Fenerbahçeli Moses'ı solladı ve 2013 yılından bu yana üst üste 4 Avrupa kupası maçında gol atan ilk Chelsea futbolcusu oldu.

15 Şubat 2019, Cuma 01:43 Son Güncelleme:
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Giroud, Moses'ı solladı Chelsea üst tura göz kırptı!

Geçtiğimiz hafta Premier Lig'de Manchester City önünde 6-0'lık br mağlubiyet elde eden Chelsea, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Malmö'ye konuk oldu.

İngiltere ekibi Chelsea, mücadeleyi 30. dakikada Ross Barkley ve 58. dakikada Olivier Giroud’nun golleriyle 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın golünü, 80. dakikada Anders Christiansen attı.

Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud, Malmö ağlarını sarstı ve 2013 yılından bu yana üst üste 4 Avrupa kupası maçında gol atan ilk Chelsea futbolcusu oldu.

Bunu en son UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırlarken Victor Moses başarmıştı. 

Karşılaşmanın rövanşı 21 Şubat'ta Stamford Bridge'de oynanacak.

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