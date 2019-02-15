Geçtiğimiz hafta Premier Lig'de Manchester City önünde 6-0'lık br mağlubiyet elde eden Chelsea, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Malmö'ye konuk oldu.

İngiltere ekibi Chelsea, mücadeleyi 30. dakikada Ross Barkley ve 58. dakikada Olivier Giroud’nun golleriyle 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın golünü, 80. dakikada Anders Christiansen attı.

Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud, Malmö ağlarını sarstı ve 2013 yılından bu yana üst üste 4 Avrupa kupası maçında gol atan ilk Chelsea futbolcusu oldu.

Bunu en son UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırlarken Victor Moses başarmıştı.

Karşılaşmanın rövanşı 21 Şubat'ta Stamford Bridge'de oynanacak.