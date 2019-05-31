A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr
102. İtalya Bisiklet Turu'nda 18. yarış günü, dün koşulan Valdaora / Olang - Santa Maria di Sala etabıyla geride kaldı. 222 km'lik yarışı, Nippo Vini Fantini Faizanè takımı adına yarışan Damiano Cima, 4 saat 56 dakika 4 saniyelik derecesiyle kazanırken, BORA - hansgrohe'den Pascal Ackermann ikinci, UAE-Team Emirates'ten Simone Consonni ise üçüncü sırada tamamladı. Kaçış grubunda yer alan Cima, pelotona yakalanmasına 1-2 metre kala bitiş çizgisini geçmeyi başardı.
Valdaora / Olang - Santa Maria di Sala etabının ilk 10'u:
1 Cima Damiano Nippo Vini Fantini Faizanè 4:56:04
2 Ackermann Pascal BORA - hansgrohe ,,
3 Consonni Simone UAE-Team Emirates ,,
4 Sénéchal Florian Deceuninck - Quick Step ,,
5 Gibbons Ryan Team Dimension Data ,,
6 Belletti Manuel Androni Giocattoli - Sidermec ,,
7 Cimolai Davide Israel Cycling Academy ,,
8 Démare Arnaud Groupama - FDJ ,,
9 Bennett Sean EF Education First ,,
10 Maestri Mirco Bardiani - CSF ,,
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Carapaz hala lider
İtalya Bisiklet Turu'nda son 3 güne girilirken, Movistar takımının bisikletçisi Richard Carapaz, genel klasmanın en üst sırasındaki yerini sağlam bir şekilde koruyor. Ekvadorlu bisikletçi, 18. etabın bitiş çizgisine grupla birlikte gelerek, ikinci Vincenzo Nibali'yle arasındaki 1 dakika 54 saniyelik farkı korumasını bildi.
Genel klasmanın ilk 5'i:
1 Carapaz Richard Movistar Team 79:44:22
2 Nibali Vincenzo Bahrain Merida 1:54
3 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 2:16
4 Landa Mikel Movistar Team 3:03
5 Mollema Bauke Trek - Segafredo 5:07
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Lider mayolar
Genel klasman liderliği mayosu: Richard Carapaz (Movistar)
En iyi sprinter mayosu: Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)
Dağların kralı mayosu: Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)
En iyi genç mayosu: Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)
Takımlar klasmanında ilk 5:
1 Movistar Team
2 Bahrain Merida
3 Astana Pro Team
4 EF Education First
5 Team INEOS
İstatistikler
- Damio Cima, bu yıl ilk kez yer aldığı Giro'da etap galibi olmayı başardı. 25 yaşındaki bisikletçinin geride kalan 17 etapta elde ettiği en iyi derece, 16. etaptaki 96'ncılığıydı. Cima'nın dün elde ettiği zafer dışında kariyerindeki tek profesyonel galibiyet, geçen yıl katıldığı Çin Turu'nun 6. etabında gelmişti. Öte yandan 2.2 kategorideki 2018 Tour of Xingtai'de de ilk etabı ve genel klasmanı kazanmıştı.
- Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Giro'da 5 etap İtalyan bisikletçiler tarafından kazanıldı. Ayrıca bu etapların tamamında, birbirinden farklı isimler mutlu sona ulaştı (Fausto Masnada, Cesare Benedetti, Dario Cataldo, Giulio Ciccone ve Damiano Cima). 2016 yılında da benzer şekilde 5 farklı İtalyan, etap zaferi yaşamıştı(Diego Ulissi, Gianluca Brambilla, Ciccone, Matteo Trentin and Vincenzo Nibali.
- 18. etap sonunda Pembe Mayoyu 5. kez giymeye hak kazanan Richard Carapaz, yarışın ilk 5 etabında aynı sayıya ulaşan Primoz Roglic'i yakaladı.
19. etap: Treviso-San Martino di Castrozza 151km
İtalya Bisiklet Turu'nun 19. gününde bisikletçiler Treviso-San Martino di Castrozza etabında mücadele edecekler. 151 km'lik yarış, bugün Türkiye saatiyle 13.55'te başlayacak.