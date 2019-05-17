A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nda (Giro d'Italia) 6. gün, dün koşulan Cassino - San Giovanni Rotondo etabıyla geride kaldı. 238 km'lik yarışı, Androni Giocattoli - Sidermec takımından Fausto Masnada, 5 saat 45 dakika 1 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. İkinci; UAE-Team Emirates'ten Valerio Conti olurken, Movistar'ın İspanyol bisikletçisi José Joaquín Rojas da üçüncü sırada bitiş çizgisini geçmeyi başardı.

Cassino - San Giovanni Rotondo etabının ilk 10'u:

1 Masnada Fausto Androni Giocattoli - Sidermec 5:45:01

2 Conti Valerio UAE-Team Emirates 0:05

3 Rojas José Joaquín Movistar Team 0:38

4 Plaza Rubén Israel Cycling Academy ,,

5 Carboni Giovanni Bardiani - CSF 0:43

6 Serry Pieter Deceuninck - Quick Step 0:54

7 Madouas Valentin Groupama - FDJ ,,

8 Peters Nans AG2R La Mondiale 0:57

9 Amador Andrey Movistar Team ,,

10 Antunes Amaro CCC Team ,,

Etap sonuçlarının tamamını görmek için tıklayın

Roglic, pembe mayoyu Conti'ye kaptırdı

Turun 6. gününde, genel klasman liderliği de el değiştirdi. İlk günden bu yana pembe mayoyu aralıksız sırtında taşıyan Primoz Roglic, Cassino - San Giovanni Rotondo etabında geçirdiği kazaya rağmen yarışa devam etti. Sloven sporcu, grubu yakalamasına karşın, yarışı 7 dakika 19 saniye farkla 17. sırada tamamlayarak liderlik koltuğunu Valerio Conti'ye kaptırdı. Lider Conti'yle 11. sıradaki Roglic arasında 5 dakika 24 saniyelik bir fark bulunuyor.

Genel klasmanın ilk 5'i:

1 Conti Valerio UAE-Team Emirates 25:22:00

2 Carboni Giovanni Bardiani - CSF 1:41

3 Peters Nans AG2R La Mondiale 2:09

4 Rojas José Joaquín Movistar Team 2:12

5 Madouas Valentin Groupama - FDJ 2:19

Genel klasman tablosunun tamamını görmek için tıklayın

Lider mayolar

Genel klasman lideri mayosu: Valerio Conti (UAE-Team Emirates)

En iyi tırmanışçı mayosu: Giulio Ciccone (Trek - Segafredo)

En iyi sprinter mayosu: Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe)

En iyi genç mayosu: Giovanni Carboni (Bardiani - CSF)

Takımlar klasmanında ilk 5:

1 Movistar Team 76:14:55

2 UAE-Team Emirates 3:33

3 Deceuninck - Quick Step 5:12

4 Androni Giocattoli - Sidermec 6:44

5 AG2R La Mondiale 7:02

İstatistikler

Fausto Masnada, kariyerindeki ilk World Tour ve Giro etap galibiyetini elde etti. İkinci kez İtalya Bisiklet Turu'nda yer alan 25 yaşındaki sporcunun en iyi derecesi 26'ncılıktı. Öte yandan Masnada, Giro'da etap galibiyeti elde eden üçüncü "Fausto" isimli bisikletçi oldu. İtalyan bisikletçiyle aynı başarıyı elde eden adaşları; Coppi ve Bertoglio'ydu.

Androni Giocattoli - Sidermec takımının menajeri Gianni Savio, Giro'daki 19. etap galibiyetini yaşadı. İlk kez 1990 yılındaki 17. etapta Venezüellelı Leonardo Sierra'yla bu sevinci yaşayan İtalyan bisiklet adamı, son galibiyeti ise 2012 yılında 11. etapta Roberto Ferrari'yle almıştı.

Geçen yılki 5. etaptan bu yana ilk kez birinci ve ikinci sırada İtalyan bisikletçiler yer aldı. Bu isimler; Enrico Battaglin ve Giovanni Visconti'ydi.

Valerio Conti, 2016 yılının genel klasman şampiyonu Vincenzo Nibali'den bu yana Pembe Mayo'yu giyen ilk İtalyan bisikletçi oldu. Conti, aynı zamanda kariyerinde ilk kez bir "pro tour" da liderlik mayosunu giymeye hak kazandı.

7. etap: Vasto - L’Aquila

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 7. gününde sporcular, 185 km'lik Vasto - L’Aquila etabında mücadele edecekler. Yarış Türkiye saatiyle 13.25'te başlayacak