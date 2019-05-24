A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nda (Giro d'Italia) sprint finişleriyle geçen iki günün ardından, yeniden inişli-çıkışlı, yıpratıcı etaplara geçildi. Sporcular, turun 12. yarış gününde, 158 km'lik Cuneo - Pinerolo etabında mücadele ettiler. Yarışı, 3 saat 41 dakika 49 saniyede tamamlayan BORA - hansgrohe'li Cesare Benedetti günün kazananı olurken, Bahrain Merida'dan Damiano Caruso ikinci, INEOS'tan Eddie Dunbar ise 3. sırada kendisine yer buldu.

31. yaşındaki Cesare Benedetti, kariyerindeki ilk Pro Tour galibiyetini elde etti. Öte yandan, etabı tamamlayan ilk 10 sporcudan 7'sinin İtalyan olması ise göze çarpan bir başka detaydı.

Cuneo - Pinerolo etabının özet görüntüleri

Cuneo - Pinerolo etabının ilk 10'u:

1 Benedetti Cesare BORA - hansgrohe 3:41:49

2 Caruso Damiano Bahrain Merida ,,

3 Dunbar Eddie Team INEOS ,,

4 Brambilla Gianluca Trek - Segafredo 0:02

5 Capecchi Eros Deceuninck - Quick Step 0:06

6 Polanc Jan UAE-Team Emirates 0:25

7 Montaguti Matteo Androni Giocattoli - Sidermec 0:34

8 De Gendt Thomas Lotto Soudal 2:36

9 Gavazzi Francesco Androni Giocattoli - Sidermec ,,

10 Senni Manuel Bardiani - CSF 2:38

Etap derecelerinin tamamını görmek için tıklayın

Pembe Mayo yabancıya gitmedi

6 etaptır turun genel klasman lideri mayosunu taşıyan Valerio Conti, 12. etabı 44. sırada tamamladı ve Pembe Mayo'yu kaybetti. Ancak Conti'nin mayoyu devrettiği isim yabancı değil, UAE-Team Emirates'ten takım arkadaşı Jan Polanc oldu. Sloven bisikletçi, etabı 6. sırada tamamlayarak, genel klasmanda ikinci Primož Roglič'in 4 dakika 7 saniye önünde liderlik koltuğuna oturdu. Conti ise 3. sıraya geriledi.

1 Polanc Jan UAE-Team Emirates 48:49:40

2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 4:07

3 Conti Valerio UAE-Team Emirates 4:51

4 Capecchi Eros Deceuninck - Quick Step 5:02

5 Nibali Vincenzo Bahrain Merida 5:51

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Lider mayolar

Genel klasman liderliği mayosu: Jan Polanc (UAE Team Emirates)

En iyi sprinter mayosu: Arnaud Demare (Groupama – FDJ)

Dağların kralı mayosu: Gianluca Brambilla (Trek – Segafredo)

En iyi genç mayosu: Hugh John Carthy (EF Education First)

Viviani ve Ewan çekildi, Mareczko zaman limitini aştı

Sprint etaplarının geride kalmasıyla birlikte, sprinter sporcular için de aslında Giro bir nevi sona erdi. Deceuninck - Quick Step'in İtalya şampiyonu bisikletçisi Elia Viviani ile Lotto Soudal'in 2019 Giro'da iki etap kazanan sporcusu Caleb Ewan, 12. etapta start almadılar. İki bisikletçi de yarıştan önce genel klasmanda en az 40'ar dakikalık bir farkla son sıralara yakın konumdaydılar. Öte yandan CCC'nin sprinteri Jakub Mareczko ise, limitin üstünde bir sürede etabı tamamladığı için yarış dışı kaldı.

İstatistikler

Cesare Benedetti kariyerinin ilk pro galibiyetini elde etti. İtalyan bisikletçinin kazandığı son yarış, 2008 yılında UCI'a dahil olmayan Trofeo Edil-C'ydi. Benedetti ayrıca bu yıl Giro'da etap kazanan 30 yaş üstü ilk bisikletçi oldu. Geçen yılın 30 yaş üstü ilk galibi ise Chris Froome'du.

Cesare Benedetti, İtalya'nın Trentino bölgesinde doğmuş ve Giro'da etap kazanmış 10. bisikletçi olarak kayıtlara geçti. Diğer 9 sporcunun isimleri şu şekilde: Francesco Moser (23 galibiyet), Gilberto Simoni (7), Mariano Piccoli (3), Maurizio Fondriest (2), Matteo Trentin, Alessandro Bertolini, Leonardo Bertagnolli, Claudio Michelotto ve Marcello Osler. Trentin'in galibiyeti 3 yıl önce yine Pinerolo'da gerçekleşmişti.

Jan Polanc, 2013 Giro del Friuli(UCI 2.2)'den beri hiçbir yarışta genel klasman lideri olmadı.

13. etap: Pinerolo - Ceresole Reale (Lago Serrù) (196km)

İtalya Bisiklet Turu'nda sıra, yarışın en zor etaplarından birine geldi. 196 km'lik Pinerolo - Ceresole Reale (Lago Serrù) etabında iki adet 1. kategori, bir adet de 2. kategori tırmanış bulunuyor ve bitiş çizgisi de zirvede yer alıyor. Yarıştan çekilenler olmadığı takdirde 159 sporcunun katılması beklenen etap, Türkiye saatiyle 12.30'da başlayacak.