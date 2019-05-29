A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

İtalya Bisiklet Turu'na (Giro d'Italia) verilen bir günlük aranın ardından, dün koşulan 16. etapla birlikte yarışın son haftasına girildi. 194 km'lik dağlık Lovere - Ponte di Legno etabını, turun "Dağların Kralı" kategorisi lideri Giulio Ciccone ﻿﻿﻿﻿﻿(Trek - Segafredo ) kazanırken, Jan Hirt (Astana Pro Team) ikinci, Fausto Masnada (Androni Giocattoli - Sidermec) ise üçüncü oldu.

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Lovere - Ponte di Legno etabının ilk 10'u:

1 Ciccone Giulio Trek - Segafredo 5:36:24

2 Hirt Jan Astana Pro Team ,,

3 Masnada Fausto Androni Giocattoli - Sidermec 1:20

4 Nibali Vincenzo Bahrain Merida 1:41

5 Carthy Hugh EF Education First ,,

6 Carapaz Richard Movistar Team ,,

7 Landa Mikel Movistar Team ,,

8 Dombrowski Joe EF Education First ,,

9 Caruso Damiano Bahrain Merida 1:49

10 Cattaneo Mattia Androni Giocattoli - Sidermec 2:03

Etap derecelerinin tamamını görmek için tıklayın

Lovere - Ponte di Legno etabının özet görüntüleri

Carapaz arayı açıyor

Turun genel klasman mücadelesinde ise lideri Richard Carapaz, rakipleriyle arasındaki zaman farkı açmayı sürdürüyor. Dünkü yarışı 6. sırada bitiren Ekvadorlu bisikletçi, genel klasmanın ikinci sırasındaki Vincenzo Nibali'den 1 dakika 47 saniye daha avantajlı konumda.

Genel klasmanın ilk 5':

1 Carapaz Richard Movistar Team 70:02:05

2 Nibali Vincenzo Bahrain Merida 1:47

3 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 2:09

4 Landa Mikel Movistar Team 3:15

5 Mollema Bauke Trek - Segafredo 5:00

Genel klasmanın tamamını görmek için tıklayın





Lider mayolar

Genel klasman liderliği mayosu: Richard Carapaz (Movistar)

En iyi sprinter mayosu: Arnaud Demare (Groupama – FDJ)

Dağların kralı mayosu: Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)

En iyi genç mayosu: Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)

Takımlar klasmanında ilk 5:

1 Movistar Team 210:28:38

2 Astana Pro Team 24:31

3 Bahrain Merida 28:32

4 Team INEOS 35:37

5 EF Education First 36:16

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İstatistikler

Giulio Ciccone, kariyerindeki ikinci Giro etap galibiyetini elde etti. 2016 yılında 10. etabı kazandığında, Bardiani-CSF adına mücadele ediyordu. Öte yandan Ciccone, İtalya'nın Abruzzo bölgesinden etap kazanan 10. bisikletçi oldu. Bu listenin zirvesinde, toplam 8 galibiyeti bulunan Vito Taccone yer alıyor.

Mortirolo, Giulio Ciccone'nin İtalya Bisiklet Turu kariyerindeki 20. "Dağların Kralı" prim galibiyeti oldu. İtalyan sporcu bu istatistiğiyle, efsane bisikletçi Eddy Merckx'in yalnızca bir galibiyet gerisinde. Rekor ise 42 galibiyetle Gino Bartali'ye ait.

Turun genel klasman lideri Richard Carapaz, 29 Mayıs'ta yani turun 17. etabında doğum gününü kutlayacak. 26 yaşındaki bisikletçi 3. kez Pembe Mayoyu giyecek.

17. etap: Commezzadura (Val di Sole) - Anterselva / Antholz (181km)

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 18. yarış gününde Commezzadura (Val di Sole) - Anterselva / Antholz etabı koşulacak. İçinde pek çok tırmanış barındıran 181 km'lik yarış, Türkiye saatiyle 13.00'te başlayacak.