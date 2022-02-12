Düşme hattının 1 puan üstünde 16. sırada olan Giresunspor, zirvenin 20 puan gerisinde 6. sırada yer alan Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Tek galibiyetini Aralık 1972 yılında alan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile oynadığı 13 Süper Lig maçında 5 mağlubiyet 7 beraberlik aldı. Giresunspor, Fenerbahçe ile oynadığı son 8 maçta kalesinde 23 gol gördü.

Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta 1 beraberlik 1 yenilgi alan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında üst üste iki yenilgi almadı.

Bu kritik karşılaşmada iki ekip galip gelerek çıkış yakalamak istiyor.











