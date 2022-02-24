Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'dan son dakika Shapi Suleymanov açıklaması. Rus kanat oyuncusu, antrenman sonrası aracı ile evine gittiği esnada maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Shapi Suleymanov bugün antrenman sonrası aracı ile evine gittiği esnada maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Futbolcumuz kazayı yara almadan atlatmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Suleymanov’un kullandığı araçta maddi hasar meydana geldi.







