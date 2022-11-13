Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti. 19. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen sarı - lacivertliler 13 ve 40. dakikalarda Joao Pedro'nun gördüğü iki sarı ve kırmızı kartla 10 kişi kaldı.





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Mücadelenin ikinci yarısına ise Borja Sainz damga vurdu. 71. dakikada Fenerbahçe savunmasının sektirdiği topu dar açıdan sert bir vuruşla filelere gönderdi.

83. dakikada ise Serdar Aziz'in büyük hatasında topu kapan Sainz'in yerden sağ köşeye yaptığı vuruşta Giresunspor deplasmanda 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda gol olmayınca konuk ekip sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

GALATASARAY'I YIKAN GOLÜ DE ATMIŞTI

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk etti.

Baştan sona sarı - kırmızılıların üstünlüğü ile geçen maçın 77. dakikasında Borja Sainz'in attığı golle yeşil-beyazlılar sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

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BORJA SAINZ'İN HİKAYESİ

1 Şubat 2001'de Leioa'da dünyaya gelen Sainz aileden futbolcu... Genç oyuncu, Athletic Bilbao'nun efsane orta saha oyuncularından Carlos Garcia'nın yeğeni.

Carlos Garcia, 1991'den 2003'e kadar Athletic Bilbao'da forma giydi. Babası ise, bir dönem Eibar'da forma giymiş olan Inaki Sainz Beascoetxea.

ALAVES'İN TARİHİNE GEÇTİ!

2012 yılında Athletic Bilbao'nun gençlik akademisine katıldı. Burada geçen beş sezonun ardından Deportivo Alaves'e transfer oldu. İlk olarak Alaves'in B takımında forma giydi.

Gösterdiği performansla A Takım'a yükselen Borja Sainz, 18 yaşındayken Deportivo Alaves'in tarihine geçti.





La Liga'nın 2019/2020 sezonunda Deportivo Alaves'in Espanyol'u konuk ettiği maçta, Sainz, Teknik Direktör Asier Garitano tarafından yedek oyuncular arasına dahil edildi.

0-0 devam eden mücadelenin 68. dakikasında Sainz, Luis Rioja'nın yerine oyuna girerek Deportivo Alaves'in 21. yüzyılda A Takım'a çıkan ilk genç oyuncusu oldu.

2021/2022 sezonunu Zaragoza'da kiralık olarak geçiren Sainz, sezon başında Giresunspor'a transfer oldu. Sainz, İspanya U19 Milli Takımı'nın da formasını giymişti.

Borja Sainz, Süper Lig'de sahaya çıktığı 13 maçta dört gol atarken, iki kez de asist yapma başarısı gösterdi. Türkiye Kupası'nda da bir maçta forma giyen Sainz'in bir de golü var.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr