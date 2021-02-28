Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın en kritik maçı İzmir'de oynandı. Lider Giresunspor, play-off hattında bulunan Altay'ı konuk etti. İzmir ekibi, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Giresunspor'un 12 maçlık galibiyet, 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Altay'a galibiyeti getiren goller Erhan Çelenk ve Marco Paixao'dan geldi. Giresunspor'un tek sayısını ise Ibrahima Balde kaydetti.

Altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdıran Osman Özköylü yönetimindeki Altay, 41 puanla 6. sıraya yerleşti.

Hakan Keleş'li lider Giresunspor ise 53 puanda kaldı. Giresunspor ile 2. sırada yer alan Samsunspor arasındaki puan farkı da 3'e indi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8’inci dakikada Diarra ceza sahası çizgisi üzerinde Erhan’ı düşürünce hakem serbest atış kararı verdi. Atışı kullanan Regattin’in sert şutunu Onurcan sol köşeden taca yumrukladı.

11’inci dakikada Thiam sol kanattan etkili gelip yakın kale direği önüne ortaladı. Giresunspor savunmasında Sergen’den seken topu Paixao tamamlamaya çalıştı. Bu oyuncunun vuruşunda Onurcan gole izin vermedi.

13’üncü dakikada Giresunspor sağ kanattan Hayrullah ile geldi. Hayrullah’ın ceza sahası dışına ortaladığı topa Caner Hüseyin gelişine vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

19’uncu dakikada Nalepa’nın kullandığı serbest atışta top kaleci Cihan’ın ellerinde kaldı.

24’üncü dakikada Sergio topuk pasıyla Hayrullah’ı gördü. Hayrullah bekletmeden pasını Eren’e aktardı. Eren sol ayağıyla kaleyi denedi ancak top az fakla yandan auta gitti.

47’nci dakikada Regattin ile başlayan atakta topu alan Paixao pasını Erhan’a aktardı. Erhan’ın sol çaprazda ayak içiyle çektiği şut, Onurcan’ın uzanamayacağı köşeye gitti: 0-1.

57’nci dakikada topla buluşan Eren, pasında Nalepa’yı buluşturdu. Nalepa’nın savunmanın arkasına attığı topu alan Balde, önce topu düzeltti, ardından düzgün bir vuruşla oyuna denge getirdi: 1-1.

70’nci dakikada Regattin’in kullandığı köşe atışında Jasmin Scuk kafayla vurdu, Onurcan’dan dönen topu bu kez Erhan Kartal arka direğe çıkardı ve Paixao’nun kafası Altay’ı deplasmanda bir kez daha öne geçirdi: 1-2.

Maçta başka gol olmadı ve konuk ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Ali Can Alp (xx)

GİRESUNSPOR: Onurcan (x), Hayrullah (xx), Diarra (x) (Dk. 74 Erol Can x), Sergen (xx), Hüsamettin (xx) (Dk. 90+4 Kerem), Mehmet Taş (xx) (Dk. 90+4 Yasin), Nalepa (xx) (Dk. 74 Uzodimma x), Sergio (xx) (Dk. 86 Traore), Caner Hüseyin (x), Eren Tozlu (x), Balde (xx)

ALTAY: Cihan (xx), Tolga (xx), Berkay (xxx), Murat (xxx), Mehmet Erdem (xx), Thiam (xxx), Jasmin Scuk (xxx), Erhan (xxx) (Dk. 87 Deniz Kadah), Kappel (xx) (Dk. 77 Ziya x), Regattin (xxx), Paixao (xx) (Dk. 90+4 İlhan)

​GOLLER: Dk. 57 Ibrahima Balde (Giresunspor) - Dk. 47 Erhan, Dk. 70 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Diarra, Onurcan (Giresunspor) - Regattin, Paixao, Mehmet Erdem (Altay)