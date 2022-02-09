Giresunspor'un sezon başında Panathinaikos'tan kadrosuna kattığı Younousse Sankhare, Fransız basınına çarpıcı iddialarda bulundu. L'Equipe'e konuşan Sankhare; elektrik ve internet erişiminin kesildiğini, başkan tarafından tehdit edildiğini, can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti.

Röportaj adına durumunu gösteren bir video da ileten Sankhare, "Telefonumu şarj etmek için arabamdayım. Çünkü kaldığım yerde elektrik ve internet erişimim elimden alındı. Kendimi hiç güvende hissetmiyorum" dedi.

Büyük bir endişe yaşadığını aktaran 32 yaşındaki oyuncu, "Can güvenliğim konusunda gerçekten endişeliyim. Her şeyden şüphe duyuyorum. Antrenmana korku içinde midemde sancılarla gidiyorum. Hiç huzurlu değilim. Dürüst olmak gerekirse ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Tehdit iddiası!

Giresunspor Başkanı tarafından tehdit edildiğini de belirten Sankhare, "Pazartesi günü bana, 'Taraftarları uzun süredir tutuyorum. Artık sana bir şey olursa benim sorunum değil' dedi. Sinirlendim ama telefonu yüzüme kapattı" dedi.

'Büyükelçilik ile iletişime geçtik'

Sankhare'nin avukatı Said Harir de konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Amacın Sankhare'nin sözleşmesinde yer alan maaşından kurtulmak olduğunu ifade eden Harir, "Onunla yolları ayırmak ve onu çıldırtmak adına her şeyi yaptıklarını gördük. Bu, şizofrenik bir davranış. Arka planında yatan amaç maaşını ödememek" dedi.

Oyuncunun durumundan duydukları endişeyi de ifade eden Harir, "Ona kalabalıklarda bulunmasını, asla yalnız kalmamasını tavsiye ettim. Büyükelçilik ile de iletişime geçtik" dedi.