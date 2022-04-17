Giresunsporlu Umut Nayir: 40 puan barajına tutunduk

Süper Lig 'in 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı. Karadeniz ekibi ligde kalmak adına çok değerli 1 puan alırken, golcüsü Umut Nayir sakatlanınca moraller bozuldu.

Ancak son düdüğün ardından yayıncı kuruluşa röportaj veren başarılı forvet, "Çok fazla yüksek topa çıktık, sanırım ondan kramp girdi. Devam edersem daha büyük sakatlık olabilirdi, doktorum izin vermedi. Değişiklik yapmak zorunda kaldık. MR'a girdikten sonra belli olur. Çok ciddi bir şey yok diye umuyorum" dedi.

Maçı da değerlendiren Umut Nayir, "40 puan barajına tutunduk. Bu ligde tutar gibi duruyor ancak biz işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. 1 galibiyet ya da 2 beraberlik daha alarak rahatlamak istiyoruz. Özellikle 1 galibiyet bizi kurtarır" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Umut bir dönem Beşiktaş forması da giymişti.

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