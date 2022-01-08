Giresunsporlu Serginho: Hocamızın dediklerini gerçekleştirdik

Süper Lig 'in 20. haftasında Galatasaray 'ı, İstanbul'da 1-0 deviren Giresunspor'da Süleymanov'un attığı tek golün asistini yapan Serginho maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı kanat oyuncusu çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Galatasaray hem Türkiye'de hem de dünyada tanınmış bilinen bir takım. Zor olacağını biliyorduk ancak kazanmak istiyorduk ve kazandık. Hocamızın dediklerini sahada gerçekleştirdik. Umarım serimiz devam eder" ifadelerini kullandı.



