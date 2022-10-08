Süper Lig 'in 9. haftasında Giresunspor sahasında Beşiktaş 'ı konuk etti. Zorlu maçta kazanan Siyah-Beyazlılar olurken, ev sahibi ekibin 90. dakikada Oğulcan Çağlayan'la bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Maçın ardından konuşan Oğulcan pozisyonla ilgili sert ifadeler kullandı. Galatasaray 'dan kiralık olarak Karadeniz ekibine giden 26 yaşındaki futbolcu, "Maç oynanırken oyun kuralları değişmediyse, elin önde olunca ofsayt olmayacağını biliyorum. Yanlış biliyorsam affola. Hakem hocamız benim ofsayt olmadığını, Hayrullah'ın elinin ofsayt olduğunu söyledi. Pozisyon ofsayt değil. Hayrullah'ın sadece eli önde" dedi.

Geçen hafta Alanya karşısında 4 dakika süre alan Oğulcan bu akşam da Beşiktaş karşısında 23 dakika sahada kalarak yavaş yavaş form tutmaya başladı.







