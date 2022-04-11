Süper Lig takımı GZT Giresunspor'un tecrübeli orta sahası Flavio; Giresun'a transfer süreci, Trabzonspor dönemi, Süper Lig, Nwakaeme ve Okaka hakkında konuştu. Brezilyalı futbolcu ülkesi ve Fransa'dan transfer teklifleri aldığını söyledi.

Trabzonspor'a transfer süreci

Flavio, "Giresunspor'da mutluyum. Özellikle taraftara, teknik ekibe ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Ama benim Giresunspor'la sezon sonuna kadar kontratım var. Giresunspor'un hedefleri doğrultusunda çalışıyorum, çaba sarf ediyorum. Öncelikli hedefimiz burada ligde kalmak. Şu anda sadece Giresunspor'u düşünüyorum, buraya odaklandım. Öncelikle Trabzonspor'a gelişimden biraz bahsedeyim. Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı benimle bağlantıya geçti. Beni çok istediğini söyledi. Trabzonspor'a transfer sürecim çok hızlı oldu, menajerimle görüştüm ve ortak bir karara vardık. Trabzonspor'un benim için en iyi seçenek olduğunu düşündüm. Bu transferim bu şekilde gerçekleşti, başka takımlarda vardı ama benim tercihim Trabzon'dan yana oldu" dedi.

"Fortaleza ve Internacional'dan teklif aldım"

Fransa ve Brezilya'dan teklif aldığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Fransa'dan ve Brezilya'dan birkaç takım benimle temasa geçti. Giresunspor'da düzenli oynuyorum. O yüzden başka takımların dikkatini çekmem gayet normal. Brezilya Ligi'nden Fortaleza ve Internacional'dan teklif aldım fakat benim hedefim şu anda Avrupa'da kalmak ve burada devam etmek. Buradaki en büyük hedefim de kontratım olan takım Giresunspor'u hedefine ulaştırmak" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Trabzon'un şampiyonluğu beni çok mutlu edecek"

"Öncelikle tekrardan söyleyeyim, burada ben çok mutluyum. Tabii ki Trabzonspor'un şampiyonluğu beni çok mutlu edecek. Trabzonspor'da takım arkadaşlarımı, kulübü, çalışanları tanıyor ve onların adına çok çok mutluyum ve çok keyif alıyorum."

"Türkiye'de evimde gibiyim"

Süper Lig'in kalitesi hakkında ise Flavio, "Burası büyük bir lig. Büyük oyuncular, büyük takımlar var. Brezilya'da şampiyonluk yaşadım ama tabii burada özellikle şunu belirtmek istiyorum, fizik ve dinamizm olarak gerçekten üst düzey bir lig. Oyun hiç durmuyor. Şunu da ekleyeyim; oyun içerisinde ufak bir uyursanız, hemen gol yiyorsunuz ve bunun telafisi kolay olmuyor. Türkiye'de benim ikinci yılım, burada gerçekten çok mutluyum ve Süper Lig'de oynamaktan çok keyif alıyorum. Türkiye’ye alıştım. Kendimi evimde hissediyorum" açıklamasını yaptı.

"Süper Lig'in en iyisi Nwakaeme sonra Okaka"

'Süper Lig'de en çok beğendiğin futbolcu hangisi?' sorusuna Flavio, "Şu an için benim en iyi gördüğüm oyuncu Trabzonspor'da oynayan Nwakaeme. Gerçekten yaptığı goller ve yapığı asistler, Trabzonspor'un şampiyonluğuna çok büyük katkılar sundu. Süper Lig'de Nwakeme'den sonra Başakşehir'in forveti Okaka'yı çok beğeniyorum. Başakşehir lige pek iyi başlayamadı, hoca değiştirdiler fakat şu anda çok iyi oynuyorlar. Bunda da Okaka'nın katkısı çok büyük. Nwaekeme'den sonra en beğendiğim oyuncu Okaka diyebilirim" cevabını verdi. (Ajansspor)