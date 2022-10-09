Spor Toto Süper Lig 'in 9. haftasında Giresunspor, Beşiktaş 'ı konuk etmiş ve karşılaşma Tayyip Talha Sanuç'un tek golüyle 1-0 sona ermişti. Karşılaşmanın son bölümünde Karadeniz ekibinin Oğulcan Çağlayan'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı. Bu pozisyon maça damga vururken, Yeşil-Beyazlı cepheden sık sık tepki açıklaması gelmişti.

'Farklı amaçlara evrildi'

Giresunspor son olarak sert bir açıklama daha yaptı. Yeşil-Beyazlılar'ın resmi sitesinden 'VAR SİSTEMİNİ İSTEMİYORUZ' başlığıyla yapılan duyuruda, "Bitexen Giresunspor Kulübü olarak, bundan sonraki maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz. Ülkemizde kullanılmaya başladığı günden beri, asıl amacı telafisi mümkün olmayan, oyunun sonucuna etki edecek büyük hatalarda devreye girerek hatayı düzeltmek olan sistemin ne yazık ki farklı amaçlara evrildiğini, oyunu adaletten daha da uzaklaştırdığını hep birlikte tecrübe etmiş bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.

'Tüm Anadolu kulüpleri...'

Açıklamanın devamında ise, "Avrupa liglerindeki uygulamalardan çok uzakta bir şekilde uygulanan bu VAR sisteminin, teknolojinin imkanlarından daha çok faydalanarak doğru kullanımı bulunana kadar kullanılmaması gerektiği fikri tüm Anadolu kulüplerinde baş göstermiştir. Bu bağlamda kulüp olarak maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için 10 Ekim Pazartesi günü sunacağımız dilekçe ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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