Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Fenerbahçe 'den Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz Fenerbahçe Spor Kulübünden orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz" denildi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, takımın Antalya kampında TRT Spor'un sorularını yanıtlarken Muhammed Gümüşkaya'yı kadrolarına katmak istediklerini belirtmişti. Yaptığı açıklamada Hakan Keleş, Galatasaray 'dan Alpaslan Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ı da kadrosunda görmek isteyeceğini aktarmıştı.



