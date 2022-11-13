İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen Çotanaklar, ligde bu sezon toplamda 15 puan aldı. Yeşil-Beyazlılar, söz konusu puanların tam 13'ünü İstanbul ekiplerine karşı aldı. Giresunspor, 2. haftada Galatasaray 'ı deplasmanda devirirken, akabinde Kasımpaşa'yı da 1-0'lık skorla yendi. Sonraki haftalarda Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Beşiktaş 'a kaybetti. Giresunspor, geçen hafta İstanbulspor karşısında da 3 puana uzanırken, dün akşam ise lider Fenerbahçe 'yi müthiş bir geri dönüşle yenmeyi başardı.

'Zoru başardık'

Giresunspor'un hocası Hakan Keleş de mücadele sonrasında şunları söyledi: "Kötü gidişatımız vardı, onu toparladık. Buralarda kazanmak zor ama Fenerbahçe'nin eksik kalması işimize geldi. 1-0'dan sonra oyunu çevirmek önemliydi. Çok zor şartlar altındayız. Kampa gideceğiz, nereye gideceğimiz bile belli değil. Bu maç moral oldu."







