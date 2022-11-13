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Giresunspor'dan İstanbul'a geçit yok!

Ligde 15 puan toplayan Giresunspor, 13 puanını İstanbul takımlarına karşı aldı. Karadeniz ekibi son olarak, lider Fenerbahçe'yi de harika bir geri dönüş ile yıktı.

13 Kasım 2022, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Giresunspor'dan İstanbul'a geçit yok!

İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen Çotanaklar, ligde bu sezon toplamda 15 puan aldı. Yeşil-Beyazlılar, söz konusu puanların tam 13'ünü İstanbul ekiplerine karşı aldı. Giresunspor, 2. haftada Galatasaray 'ı deplasmanda devirirken, akabinde Kasımpaşa'yı da 1-0'lık skorla yendi. Sonraki haftalarda Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Beşiktaş 'a kaybetti. Giresunspor, geçen hafta İstanbulspor karşısında da 3 puana uzanırken, dün akşam ise lider Fenerbahçe 'yi müthiş bir geri dönüşle yenmeyi başardı.

'Zoru başardık'

Giresunspor'un hocası Hakan Keleş de mücadele sonrasında şunları söyledi: "Kötü gidişatımız vardı, onu toparladık. Buralarda kazanmak zor ama Fenerbahçe'nin eksik kalması işimize geldi. 1-0'dan sonra oyunu çevirmek önemliydi. Çok zor şartlar altındayız. Kampa gideceğiz, nereye gideceğimiz bile belli değil. Bu maç moral oldu."


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