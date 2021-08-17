1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Süper Lig 'e yükselen Giresunspor, üst üste 6 sezon mücadele etmişti. Karadeniz temsilcisi, 1977’den sonra ilk kez Süper Lig arenasına çıkarken, 44 yıl sonra Galatasaray 'ın rakibi oldu. Yaklaşık 22 bin kapasiteli Çotanak Stadyumu'na yüzde 50 oranında seyirci alındı. Yeşil-Beyazlı futbolseverler, maç başından itibaren son ana kadar takımlarına tam destek verdi. Özellikle ilk gole kadar zaman zaman etkili olan Giresunspor, golcüsü Balde ile pozisyonlara girmeyi başardı.

İstediklerini alamadılar

Ancak Sarı-Kırmızılı ekibin bulduğu ilk golün ardından ev sahibinin gardı düştü. Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının ardından da aradığı golü bulamayan Giresunspor, 90 dakika sonunda istediğini alamadı. Karadeniz ekibi, mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı. Böylece Giresunspor, 44 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'de sezona yenilgiyle başlamış oldu.

"Hazırlanma imkanı bulduk"

Giresunspor'un hocası Hakan Keleş, Galatasaray maçıyla ilgili olarak, "Ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. Lige hazırlar. Biz ise çok fazla hazırlanma imkanı bulamadık" değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz sezonun başından beri Giresunspor'u çalıştıran teknik direktör Hakan Keleş, Karadeniz ekibi ile birlikte doğrudan Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti. 49 yaşındaki teknik adam, Yeşil-Beyazlı ekip ile ilk Süper Lig maçında Galatasaray ile karşılaştı. Keleş, takımının 2-0 kaybettiği maçla ilgili olarak, "Galatasaray kesinlikle bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. Lige hazır konumdalar. Biz ise aradan geçen süre içerisinde yaz kampında çok fazla hazırlanma imkanı bulamadık" dedi.

Gelecek hafta rakip Kasımpaşa

Keleş, maç sonunda alınan yenilgiden ötürü üzgün olduklarını belirtti. Başarılı çalıştırıcı, transferle birlikte yeni bir kadroya sahip olduklarının altını çizerken, bundan sonra daha fazla çalışacaklarını söyledi. Giresunspor, gelecek hafta ise Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.