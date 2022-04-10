Spor Toto Süper Lig 'de 32. hafta maçında GZT Giresunspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.

Saat 13.30'da başlayacak mücadelede VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

Dün oynanan ve küme düşme potasını yakından ilgilendiren Çaykur Rizespor - Konyaspor maçında da VAR'da görev alan Engin eleştiri oklarının hedefindeki isimdi.

Erkan Engin'in bugün oynanacak olan ve küme düşme potasına yine yakından ilgilendiren Yeni Malatyaspor-Giresunspor karşılaşmasında VAR'da görev almasına Karadeniz temsilcisinde başkan Hakan Karaahmet sert bir tepki gösterdi.

Karaahmet Ajansspor yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maç öncesinde söylüyorum. Bu atama kesinlikle kabul edilemez. Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olsun."