Giresunspor’da yeniden Kovid-19 testi yapılacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da teknik heyete, futbolculara ve personele 2. kez yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 12 Mayıs Salı günü tu?m futbolcu, teknik ekip ve personele Kovid-19 tanı testinin yapıldığı anımsatıldı.

Test sonucu pozitif çıkan ve gerekli tedavilere baslanan bir kulüp personeline dün yapılan ikinci testin sonucunun ise negatif çıktığı belirtilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize bugün ikinci kez Kovid-19 PRC testi uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.