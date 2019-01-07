Giresunspor'da Ümit Özat dönemi başlıyor

Giresunspor'da deneyimli teknik adam Hüseyin Kalpar'la yollar ayrılırken, takımın başına Ümit Özat'ın getirileceği öğrenildi.

07 Ocak 2019, Pazartesi 11:20 Son Güncelleme:
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Giresunspor'da Ümit Özat dönemi başlıyor

Hüseyin Kalpar’la yollarını ayıran Giresunspor takımın başına Ümit Özat’ı getirme konusunda anlaşmaya vardı.

Kongrede üyelerden başkanlık için yetki aldıktan sonra teknik kadro değişikliğine gideceklerinin sinyallerini veren Başkan Ali Eren, beklenen kararı duyurmuştu. Eren, “Hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz” demişti.

Giresunspor’da 9 hafta görev yapan Hüseyin Kalpar, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, sadece 1 galibiyet elde edebilmişti. 

Ömer Necati Albayrak


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