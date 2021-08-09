Giresunspor Yönetim'nin ayrılık kararı aldığı Tolgahan Acar için oyuncunun menajeri Cihan Ercüment açıklamalarda bulundu. Ercüment, deneyimli file bekçisinin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Giresunspor Kulübü, bize diğer kulüplerle görüşebileceğimizi ve ayrılık kararı alındığını iletti. 1 yıl daha sözleşmemiz var, gelen teklifleri değerlendirip en doğru kararı vereceğiz" dedi.

Daha önce Adanaspor, Gaziantepspor, Göztepe , Altınordu, Sivasspor ve Denizlispor formaları da giyen Tolgahan Acar’ın yeni sezondaki adresi önümüzdeki günlerde belli olacak.