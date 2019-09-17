Giresunspor’da teknik direktör Sözeri ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı olarak yolları ayırdıklarını bildirdi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sözeri ile bugün bir araya geldiklerini belirtti.

Yapılan görüşmede karşılıklı olarak yolların ayrılması kararı aldıklarını vurgulayan Eren, teknik direktörlük görevi için en kısa zamanda da listelerinde bulunan bir isimle anlaşacaklarını dile getirdi.

Giresunspor, Sözeri yönetiminde bu sezon geride kalan 4 maçta bir beraberlik alırken, üç kez de sahadan mağlup ayrıldı.