Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleşen genel kurula Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, eski kulüp başkanları ile üyeler katıldı. Divan başkanlığını Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden’in yaptığı genel kurulda seçimlere mevcut başkan Eren ile Harun Cici'nin listeleri ile gidildi. Genel kurul sonucunda yapılan sayımda, Eren 213 üyenin oyunu alarak yeniden Giresunspor’un kulüp başkanlığına seçildi. Diğer aday Harun Cici ise 37 oy aldı.

Başkan Eren, genel kurulun sonunda yaptığı konuşmada, kendisini başkanlık görevine layık gören üyelere teşekkür ederek, “İnşallah Giresunspor’u layık olduğu yerlere getireceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sacit Ali Eren başkanlığındaki Giresunspor’un yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

“İsmail Kurt, Ali Tekbaş, İsmail Demir, Fazıl Ziya Pamukoğlu, İbrahim Cemal Çabukusta, Ferhat Karademir, Sinan Akgün, Hasan Yılmaz, Said Safi, Mehmet Şener, Hüseyin İpek, Mehmet Fevzi Usta, Hüseyin Taşkın, Abdül Selam Çağırıcı, Mutlu Ömer Karaman.”