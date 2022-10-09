Giresunspor adına Beşiktaş maçında sahanın en iyi isimlerinden biri kaleci Onurcan Piri oldu. 28 yaşındaki file bekçisi, Siyah-Beyazlılar karşısında elinden geleni yaptı. 20. dakikada Kara Kartal'ın yıldızı Wout Weghorst'un penaltısını da kurtaran deneyimli eldiven, birbirinden kurtarışlar yaptı. Ancak Onurcan'ın penaltısı, Çotanak için yeterli olmadı. Hücumda etkisiz kalan Giresunspor, sahadan kayıpla ayrıldı.

Öte yandan Beşiktaş dışında bu sezon 7 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, kalesinde ise 9 gol görmüştü.