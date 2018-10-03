Giresunspor’da Hüseyin Kalpar sesleri

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, düzenlediği basın toplantısı ile teknik direktör arayışı ve lig hakkında değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktör konusunda şartlar uyana kadar görüşmelerin devam edeceğini belirten Bozbağ, “Şu ana kadar sadece Hüseyin Kalpar ile görüştüm. Hüseyin hocayla yarım saat süren bir telefon görüşmesi yaptım onun dışında yazılan çizilen hiçbir teknik adamla hiçbir görüşme yapmadım. Şartları bize uyana kadar görüşmelerim devam edecek. Sonuçta bir kulübü ne kadar az hasarla bu ekonomik krizden çıkartırsanız o kadar başarılı olursunuz. Şampiyonluk veya play-off bunları bu cenderenin içinde başarırsak ne mutlu bize” dedi.

2019 mayıs ayında Giresunspor Genel Kurulu'nun olduğunu hatırlatan Bozbağ, “Çok konuşan adam görüyorum, Lütfen onları genel kurula bekliyorum. Gelsinler Giresunspor’a yapacaklarını anlatsınlar. Orada ne varsa tartışalım” ifadelerini kullandı.

"Hakan Barış şahsıma küfretti"

Adanaspor maçı sonrası soyunma odası koridorunda yaşanan gerginliğe ilişkinde konuşan Başkan Bozbağ, “Hakan Barış’ın yanına gittiğimde şahsıma küfretti, benim söylemim oydu. Hakan Barış bitmiş halde geldi Giresunspor’a ve bitmiş halde de gitti. Yaklaşık 40-50 bin TL para verdik bu çocuğa. Bunlar yeni olmuş şeyler değil ama bir insanın adabı benim için daha önemlidir. Onun için Hakan Barış’ın bundan sonraki futbol yaşamında hep beraber göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Sporda herkesin eleştirilebildiğini ifade eden Mustafa Bozbağ, “Benden önce ne başkanlar, ne yönetimler geldi. Ne kadar önemli insanlar Giresunspor’u yönetti. Allah hepsinden razı olsun ama onlar da başaramadı. Bu o kadar kolay bir şey değil. Bu işi başarman için bir defa çok anormal bütçen olacak. Bugün Gençlerbirliği içeride-dışarıda 20 bin TL pirime oynuyor, Adana Demirspor yine öyle. Adana Demir’deki, Gençlerbirliği’ndeki oyuncuların aldığı paralara bakın birde Giresunspor’un takımına bakın. Bu demek değil ki para her şey. Fenerbahçe Başkanı Ali Bey iş adamlığında çok başarılı bir başkanımız ama bakın yani sonuçlar gitmeyince herkes tartışıla biliyor” dedi.

“Giresunspor’a sanal operasyon yapılıyor”

Kötü sonuçlarda ortaya çıkan birilerin olduğunu ifade eden Mustafa Bozbağ, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ocak ayından beri sosyal medyadan Giresunspor’a yapılan saldırılan benim tarafımdan şu an savcılıkta Giresunspor’a daha önce yapılan operasyonun sanal hali bu. Sanal operasyon yapılıyor Giresunspor’a. Ben bu memleketin savcısını, polisini göreve davet ediyorum. Çakma bir hesap, adam her gün bir şey yayınlıyor, hepsi yalan, düzmece. Bu nedir biliyor musunuz? İnsanları galeyana getirmektir. Mustafa Bozbağ düşmanlığı Giresunspor’a alet edilmemeli varsa bir meselesi gelsin karşıma otursun adam gibi sorusunu sorsun. Varsa o yüreği, varsa o cesareti size bir dahaki toplantıda kumpasın ne olduğunu görüntülü göstereceğim, şimdi fiili söyledim. Giresunspor’a nasıl kumpas kuruluyor onu size açıklayacağım. Yazıyorlar sakat olan Volkan’a Giresunspor 550-600 bin TL para verdi. Ya bunu kanıtlamayan şerefsizdir, adidir bu kadar olmaz. Ben tekrar söylüyorum; ben bu memleketin yargısına güveniyorum.”