Giresunspor’da hedef 3 puan

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu maçına üç puan parolasıyla hazırlandıklarını söyledi.

Rakiplerinin de alt sıralardan uzaklaşma adına sahada kazanma adına çıkacağını dile getiren Başkan Eren, şöyle devam etti:

"Her iki taraf için de çok zor maç olacak. Kazanmak kolay olmayacak. Ancak saha ve seyirci avantajı bizden yana. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirerek sahadan mutlu ayrılmayı hedefliyoruz. Altınordu karşılaşmasını kazanarak ligde yeniden çıkış yakalamak istiyoruz."

Eren, Giresunspor taraftarlarını yarınki karşılaşmada tribünleri doldurarak, takımlarını desteklemelerini istedi.

AA