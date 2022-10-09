Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Nasıl oynayacaklarını biliyoruz. Duran toplarda ve ön alanda çok baskı yapıyorlar. Biz bunlara çalıştık. Kazanmak istiyoruz. Kazanamazsak da en azından beraberlik istiyoruz" dedi. Fakat Keleş'in planı tutmadı, takımı sahadan puansız ayrıldı.