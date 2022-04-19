Keleş ile yola devam edeceklerini kaydeden başkan Karaahmet, “Hoca konusunda hep söylüyorum geldiğimden itibaren, hocam ben olduğum sürece burada. O konuda bir problem yok. Kendisine de söylüyorum istediğin kadar sözleşme yapabiliriz. Bizim gibi kulüplerin, özellikle Anadolu kulüplerinin sürekli hoca değiştirmek gibi bir lüksü olmamalı. Sabretmeliyiz. Bu konuda Giresunspor bir örnek oluyor bence. İnşallah başarılı oluruz. Birilerine de örnek teşkil ederiz. Tabii ki her başkan, her yönetim kurulu kendine hoca konusunda karar almada özgür ama bir hocayla ligi bitirmek hatta geçen sene şampiyon olduğumuz hocayla devam edip, sonra bu ligi onunla bitirmek gerçekten büyük bir mutluluk” dedi.



