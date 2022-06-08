Giresunspor’da Hakan Karaahmet yeniden başkan seçildi

Giresunspor’da Olağan Genel Kurul yeşil beyazlı kulübün tesislerinde yapıldı. Mevcut başkan Hakan Karaahmet’in başkanlığında tek liste ile gidilen genel kurulda, gündem maddelerinin yanı sıra 26 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı kanun uyarınca bazı maddeler de oylanarak kabul edildi. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresunspor’un eski başkanlarından Mustafa Temel Bozbağ ve Sacit Ali Eren, delegelerin katıldığı genel kurul yapılan konuşmaların ardından sona erdi. 238 delegesi bulunan Giresunspor’un genel kuruluna 141 delege katıldı. Oy kullanan 134 delegenin oyunu alan mevcut başkan Karaahmet yeniden başkanlığa seçildi.

KARAAHMET: GİRESUNSPOR'UN HER ŞEYİ PLANLIDIR

Genel kurulun ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan başkan Hakan Karaahmet, göreve geldikleri günden bu yana başarılı sezonlar geçirdiklerini belirterek, artık yeni başarılara ulaşmaları gerektiğini söyledi. Karaahmet, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini yakın zamanda futbolcu transferlerinin de açıklanmaya başlayacağını dile getirerek, "Bizim devam eden projemiz vardı zaten, biz bir şeyi söylüyorsak bizim bir planımız zaten vardır. 'Yapmadı, geç kaldı' denilebilir ama böyle değil. Giresunspor'un her şeyi planlıdır, bundan sonraki süreçte herkes bunu görecek" dedi.

"BİZ YILDIZ ALMIYORUZ, KENDİ YILDIZIMIZI YAPIYORUZ"

Kuracakları takımın yine ekonomik olarak doğru yerde modellenmiş olacağını aktaran Karaahmet, “Her takımın en baştaki problemi biliyorsunuz ki mali durum. Giresunspor diğer takımlara göre kısmen daha az borcu olan bir takım ama ben onu daha da azaltmak zorundayım. Borçlanmayı yükseltmek bana doğru gelen şeyler değil. Kuracağımız takımın yine ekonomik olarak doğru yerde modellenmiş, doğru ekonomiye oturmuş bir takım olması lazım. Biz buyuz, tarzımız, tavrımız bu. Bir şeyin altını çizmek istiyorum, Giresunspor'da her oynayan oyuncu yıldız olmuştur, bir sene önce dikkat ettiğinizde Süper Lig 'e çıkaran takım şampiyon oldu, bu sene oynayanlar yıldız oldu. Biz yıldız almıyoruz, kendi yıldızımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Karaahmet, Giresunspor'un hedefiyle ilgili sorulan soruya “Giresunspor artık 'bu sezon ligde kalacağız' demeyecek, yeni bir söylem geliştirilecek, çünkü ligi biliyoruz. Geçen sene bilmiyorduk, tecrübeliyiz, tecrübemizi daha doğru şeyler yaparak göstermeliyiz” yanıtını verdi.

"BU SEZON DA TRABZONSPOR'DAN OYUNCU TRANSFERİ YAPACAĞIZ"

Başkan Karaahmet, Trabzonspor 'dan futbolcu transferi olup olmayacağı yönündeki soruya da şu yanıtı verdi:

"İsim bazlı cevap vermeyeyim ama ana temelde şuna cevap vereyim, Trabzonspor kim? Benim komşum. Sonuçta komşuların alışveriş yapması, birbirine iyilik yapması kadar doğal bir şey yok. Benim Trabzonspor ile iyi ilişkiler içerisinde olmam... Ahmet başkana her fırsatta teşekkür ediyorum, bu çok değerli bir şey, benim teşekkür etmem değil, onların bize yaklaşımı çok değerli. Bu sezon da Trabzonspor'dan oyuncu transferi yapacağız. Yine isteyeceğiz, onlar kaçacak biz kovalayacağız, ilişkiler devam edecek. Ahmet başkanın bu konuda bizden çekeceği var, çünkü isteyeceğiz, istemeliyiz, önce komşu. Türkiye'de usuldür bu. Trabzonspor ile çok iyi ilişkilerimiz var, aslında tüm başkanlarla var sağ olsunlar ama komşu olunca Trabzonspor'dan böyle ricada bulunuyoruz.”

GZT Giresunspor’da güven tazeleyen Hakan Karaahmet’in yeni yönetim kurulu listesinde ise şu isimler yer aldı:

"Mustafa Tütüncü, Ferhat Karademir, Adem Bıçakçı, Münir Atamer, Ceyhun Ocak, Zafer Olgun, Savaş Şahin, Metin Çoban, Fuat Guguloğlu, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Ercan Ayhan, Mustafa Oğuzhan Güler, Tahsin Çoban ve Talha Üngördü."

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)