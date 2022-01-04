Teknik direktör Hakan Keleş’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Önal, yaptığı açıklamada; “Ara transfer döneminde yol haritamızı belirledik. Takım içerisindeki dengeleri bozmadan, Giresunspor’a katkı sağlayacak isimleri bünyemize katacağız. Hocamızın raporu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Transfer listelerinde çok sayıda oyuncu bulunduğunu aktaran Önal “Transferleri erken bitirmek için gayret ediyoruz ancak son ana kadar her şey olabilir. Özellikle yabancı transfer konusu biraz daha takım içerisindeki arkadaşlarımızın durumuna göre belli olacak. Listemizde çok sayıda oyuncu var. Teknik ekibimiz, sportif direktörümüz, yönetimimiz ve başkanımız ile ince eleyip sık dokuyoruz. Kadromuzu en iyi oyuncularla takviye etmek ve ligin ikinci devresinde daha başarılı bir sezon geçirmek için yoğun mesai harcıyoruz” diye konuştu.

İHA