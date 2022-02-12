Belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “Giresun, tam 45 yıl sonra bir lig maçında Fenerbahçe ’yi ağırlayacak. Bu zorlu karşılaşmanın Giresunsporumuz için önemi çok büyük. Şehirde herkes bunun farkında. Belediye olarak bu önemli maçta biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Maça gidecek taraftarlarımızı ücretsiz olarak stada taşıyacağız. Ayrıca karşılaşma öncesinde statta Yeşil-Beyaz çotanak armalı bayraklar dağıtacağız. Biz de maçta yerimizi alacağız” ifadelerini kullandı.

Giresun İl Spor Güvenlik Kurulu ise Fenerbahçe mücadelesi öncesi yaptığı toplantıda, stada Giresunspor forması, atkısı ve materyalleri dışında farklı bir takımın renklerini taşıyanların ya da giyenlerin stada alınmaması kararı çıktı.