Giresunspor’da coronavirüs testinde pozitif vakaya rastlanmadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da teknik heyete, futbolculara ve personele ikinci kez yapılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) testi sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 14:47 Son Güncelleme:
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Giresunspor’da coronavirüs testinde pozitif vakaya rastlanmadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da teknik heyete, futbolculara ve personele ikinci kez yapılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) testi sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyete, futbolculara ve personele dün ikinci kez Covid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, takımın TFF tarafından kulüplere sunulan Futbola Dönüş Protokolü kapsamında çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

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