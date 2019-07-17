Giresunspor’da çifte imza

Giresunspor’da anlaşmaya varılan Del Valle ve Mehmet Taş ile sözleşme imzalandı. Giresunspor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde, Venezuelalı sol kanat oyuncusu Jonathan Del Valle 1 1, savunma oyuncusu Mehmet Taş ise 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, imza töreninde yaptığı konuşmada, Del Valle’nin ligi iyi tanıyan bir oyuncu olduğunu belirterek, transferin hayırlı olmasını diledi.

Del Valle ise Başkan Eren ve teknik direktör Erkan Sözeri’nin gösterdiği güvenden ötürü çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Beni burada istediklerini bana hissettirdiler. Ben de bunu görüp buraya geldim. Çok iyi bir ekibiz. Takımımızda çok iyi futbolcular var. Burada her şey çok iyi. Ben de bu takımın bir parçası olarak her maçı kazanıp şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmak istiyorum." diye