Giresunspor, devre arasında Benfica'nın Braga'ya kiraladığı ve sezonun ilk bölümünü de orada geçiren Chiquinho'yu yine kiralık olarak kadrosuna katmıştı. İşte o Chiquinho, ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı ve henüz daha karşılaşmanın iki dakikası dolmadan; 1 dakika 15. saniyede rakip kaleye ilk şutunda golü buldu.

En son Nisan 2021'de Benfica formasıyla Santa Clara ağlarını havalandıran Portekizli futbolcu, böylece hem yeni takımının bu sezonki en erken attığı hem de Fenerbahçe'nin en erken yediği gole imzasını attı. 26 yaşındaki oyuncunun performansı, takımı adına gelecek için son derece sevindiriciydi.







