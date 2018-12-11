Giresunspor’da 3 futbolcu daha kadro dışı bırakıldı

Giresunspor’da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Spor Toto 1. Lig'de 18 puanla 12. sırada bulunan yeşil-beyazlı ekipte Aykut Demir’in ardından Muhammed Ildız, Abdulkadir Kayalı ve Fatih Atik de süresiz kadro dışı bırakıldı.

Giresunspor’da Muhammed Ildız, Abdulkadir Kayalı, Fatih Atik süresiz kadro dışı bırakıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından açıklama yapan Başkan Mustafa Bozbağ, “Oyuncularımızdan Muhammed Ildız, Abdulkadir Kayalı ve Fatih Atik süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Önemli gelişmeler bunlar çünkü gerçekten Giresunspor üzerinde ciddi bir indirme hareketi mevcut. 28 oyuncumuz var, bunlardan 4 tanesi böyle bir yola girmiştir. Tamamen Giresunspor'da kaos çıkartma hareketidir ama buna 4 oyuncumuz haricinde hiçbir oyuncumuz katılmamıştır” dedi.

Yaşanan gelişmeler ile ilgili Giresun’a döndüğünde geniş kapsamlı açıklama yapacağını kaydeden Bozbağ, “Bu sadece bir alacak davası değil. Tüm Türkiye para ödeyemiyor, sadece Giresunspor değil. Bu dörtlünün yaptığı Giresunspor’u böylesine önemli maçlar öncesinde sıkıntıya sokmaktır. Çok şükür bunu atlattık, tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Biz de dahil kimse unutmasın; kimse Giresunspor’dan daha büyük değil. Giresunspor’u kaosa sürüklemek isteyenler derslerini alacaklar” ifadelerini kullandı.

İHA