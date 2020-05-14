Giresunspor'da 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Giresunspor, yapılan testler sonucunda kulüpte çalışan bir personelin koranavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

14 Mayıs 2020, Perşembe 00:13 Son Güncelleme:
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Giresunspor'da 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. lig ekiplerinden Giresunspor, kulüpte bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Giresunspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Takımımızda, 12 Mayıs Salı Pazartesi tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Yapılan testin sonuçlarına göre 1 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmış olup, gerekli tedavilere ise başlanmıştır.

Testi pozitif çıkan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz

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