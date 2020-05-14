TFF 1. lig ekiplerinden Giresunspor, kulüpte bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Giresunspor'dan yapılan açıklama şöyle;
Takımımızda, 12 Mayıs Salı Pazartesi tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.
Yapılan testin sonuçlarına göre 1 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmış olup, gerekli tedavilere ise başlanmıştır.
Testi pozitif çıkan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz