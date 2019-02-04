Giresunspor’a teknik direktör dayanmıyor

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren yaptığı açıklamada, “Kısa bir süre önce kulübümüzde göreve başlayan değerli hocamız Ümit Özat ile hiçbir maddi beklentisi olmaksızın karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz” dedi.

Ümit Özat ise sosyal medya hesabından ayrılığa ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Çok kısa bir zaman önce göreve başladığım Giresunspor'dan karşılıklı konuşarak hiçbir maddi beklenti talep etmeden ayrılmış bulunmaktayım.”

28 gün sürdü

Tecrübeli Teknik Direktör Ümit Özat ile Giresunspor 7 Ocak’ta takımın Antalya kampında anlaşmaya varmıştı. Özat, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 3 resmi müsabakada 2 puan toplayabildi.

Ümit Özat, Osmanlıspor’a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı basın toplantısında, “Giresunspor önemli bir camia ama bir takım şeylerde ortak kararlar almazsak çok uzun süre duracağımızı düşünmüyorum. Çünkü ben buraya başarılı olmak için geldim. Şunu gördüm ki burada bir düzen var. Ya bu düzeni değiştireceğim ya da ben de gideceğim. Sevdiğim insanlar vardı ben buraya gelirken ama burada anladığım kadarıyla kendisine dokunulmayan, dokunulmamasını isteyen belli bir düzeni kurup buranın yetkilisi olmaya çalışan bir grup var. Bu bir gerçek, bunu inkar edemezsiniz” demişti.

Yılmaz Vural 16 gün sürmüştü

Geçtiğimiz sezonun 20. haftasında İstanbulspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Metin Diyadin istifa etmiş, kulüp yönetimi takımın başına Yılmaz Vural'ı getirmişti. Eskişehirspor, Denizlispor ve Tetiş Yapı Elazığspor yenilgileri sonrası Vural ile yollar ayrılmıştı.

İHA