Spor Toto 1. Lig’e zirve hedefiyle başlayan, ancak 7 haftada topladığı 12 puanla lider Gençlerbirliği’nin 9 puan gerisine düşen Giresunspor, Metin Diyadin’le yollarını ayırmıştı. Yeşil-Beyazlılar hoca arayışına vakit kaybetmeden başlarken takımın başına getirilecek olan ismin Hüseyin Kalpar olduğu öğrenildi. Başkan Bozbağ’ın; deneyimli çalıştırıcı ile yarım saatlik bir telefon görüşmesi yaptığı ifade edilirken tarafların bugün bir araya gelerek görüşmelere resmiyet kazandırması bekleniyor. Adı Giresunspor’la geçen İrfan Buz ise, FANATİK’e yaptığı açıklamada, “Bana gelen bir teklif olmadı, kimseyle görüşmedim. Süper Lig’den gelecek teklifleri değerlendireceğim” dedi.