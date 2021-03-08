Hayatta olduğu gibi futbolda da her çıkışın inişi vardır... Giresunspor'un durumunu da böyle anlatabiliriz. Dile kolay 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik almışlardı. Ayrıca 12 maçlık 3 puan serileri ile 1. Lig'in tarihine geçtiler. Karadeniz ekibinde bir rehavet oluştuğu apaçık ortada. Önce Altay'a kaybettiler. Son olarak da Ümraniyespor'a... Yeşil-Beyazlılar, dün İstanbul ekibi karşısında 29'da Glumac ve 43'te Mayi'nin golleriyle 2-0 geriye düştü. 45'te Balde takımını umutlandırdı: 1-2. Ancak 69'da sahneye çıkan Alim Öztürk, ev sahibi adına zaferi getiren isim oldu: 3-1. Ayrıca son 16 haftada 3 gol yiyen Giresunspor savunmasının, son 2 maçta 5 gol yediğini de hatırlatmakta fayda var.

En ufak hata...

Neticede Giresunspor, üst üste 2. yenilgisini aldı. Bu süre içerisinde Samsunspor'un 2 maçta aldığı 1 puan sayesinde zirvedeki yerlerini korudular. Ancak şampiyonluk yolunda kritik haftalar şimdi başlıyor. 16 maçlık yenilmezlik serisi sonrasında kredilerini doldurdular ve geride 9 hafta kaldı. Hakan Kutlu'nun öğrencileri, hala avantajlı durumda. Ancak yapılacak en ufak hata, bir çuval inciri berbat edebilir!

Mertcan Polat