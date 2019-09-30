Giresunspor yüzünden yaşarken öldü

Sezona iddialı transferlerle giren fakat 6. haftanın sonunda sadece 2 puan toplayabilen Giresunspor'da taraftarlar isyan ediyor. Balıkesir deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan ve kritik 90 dakikayı izlemek için İzmir'den Balıkesir'e giden Murat Koç isimli taraftar Giresunspor'un dibe vuruşunu musalla taşına yatarak protesto etti.

2-0'lık yenilginin ardından Balıkesir merkez Camii'nde musallaya yatan ve söz konusu eyleminin ardından açıklamada bulunan Murat Koç: ''Alınan kötü sonuçların ardından elalemin yüzüne bakmaz olduk. Giresunspor adeta bizi yaşarken öldürdü. Bende duamı okuttum. İnşallah öbür dünyada bu kadar acı çekmem'' dedi.