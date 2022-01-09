Giresunspor yükseliyor

Hakan Keleş yönetiminde 44 yıl aradan sonra Süper Lig 'e yükselmeyi başaran Giresunspor, sezona çok kötü bir başlangıç yapmıştı. İlk 7 haftada tek bir galibiyet bile alamayan Çotanaklar, sonrasında ise her geçen gün yükselişini sürdürdü. Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş deplasmanından 4-0'lık çarpıcı bir skor ile ayrılan Karadeniz temsilcisi, dün de Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldı. Yeşil-Beyazlılar, rakibini 1-0 devirmenin sevincini yaşadı. Giresunspor, aldığı bu sonucun ardından puanını 25 yaparken, 13. sıraya yükseldi. Çotanak, aynı zamanda düşme hattıyla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7 puana çıkardı.

46 yıl sonra ilk galibiyet

Giresunspor, Galatasaray karşısındaki son galibiyetini bundan tam 46 yıl önce elde etmişti. 23 Mayıs 1976'da Sarı- Kırmızılı ekibi 3-1 deviren Çotanak, bu tarihten sonra rakibi karşısında ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Ayrıca Galatasaray'ın teknik direktörü olan Fatih Terim, 46 yıl önce oynanan söz konusu karşılaşmada futbolcu olarak sahada yer almıştı.

Okan Kocuk'tan kritik kurtarışlar

Muslera'nın sakatlanmasının ardından Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılması için Galatasaray yönetimi görüşmelerini sürdürüyordu. Dün de sarı kırmızılı futbolseverler, başarılı file bekçisini tribünlere çağırarak selamladı. 90 dakika sonunda kalesini gole kapatan ve 5 başarılı kurtarışa imza atan 26 yaşındaki eldiven, galibiyetin mimarlarından biri oldu. Okan, 58'de yaptığı üst üste 3 kurtarışla takımını ipten aldı.