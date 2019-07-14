Giresunspor, Yonathan Del Valle ile anlaştı

Spor Toto 1’inci Lig takımlarından Giresunspor, Jonathan Del Valle ile anlaşma sağladı. Geçen sezon Gazişehir Gaziantep FK formasını giyen Venezuelalı oyuncu Jonathan Del Valle ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmasının ardından oyuncu Erzurum’a geçerek takımla birlikte çalışmalara başladı. Daha önce Kasımpaşa ve Bursaspor’da forma giyen Del Valle, Gazişehir Gaziantep FK formasıyla 58 resmi lig maçına çıkarken 15 kez de gol sevinci yaşadı.

Bu arada Jonathan Del Valle’nin çarşamba günü Giresun’a gelerek imza töreniyle basına tanıtılacağı bildirildi.