Giresunspor yine kazanamadı

Son 15 haftada tek galibiyetini sonuncu Karabük’e karşı alan Yeşil- Beyazlı ekip, o karşılaşmadan sonra Hüseyin Kalpar ve Ümit Özat yönetiminde istediği sonuçları alamamıştı. Ümraniye karşılaşması öncesi teknik direktörlüğe Kemal Kılıç’ı getiren Karadeniz ekibi beklediği 3 puanı yine alamadı. 39. dakikada konuk ekipten Madinda’nın sağdan kullandığı serbest atışta Merthan’ın kafa vuruşunda top kaleci Anıl’ın çeldiği top üst direkten çıktı. Tarık, Aykut’u düşürdü Ümraniye golü 40. dakikada Vasilogiannis ile buldu: 0-1. 84. dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi. 86. dakikada atışı kullanan Dauda penaltıyı gole çevirdi, skora denge geldi. Kalan sürede başka gol olmayınca taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Giresun düşme hattının 4 puan üzerinde kalırken, Ümraniyespor ise 38 puanla 4. basamakta yer aldı.