Giresunspor yasağı kaldırdı, transfer operasyonu başladı!

Hakan Keleş yönetiminde sıkıntılı başladıkları sezonun ilk yarısını düşme potasının dışında bitirmeyi başaran Giresunspor, ara transferde kadrosunu güçlendirmek adına da sorunlarla boğuşuyordu. Geçmiş dönemlerden transfer yasağı bulunan Karadeniz ekibinde başkan Hakan Karaahmet ve ekibi tahtayı açmayı başardı. Çotanaklar’da böylelikle transfer operasyonu başladı. Yeşil Beyazlılar, Atletico Mineiro forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jose Welison ve Gremio forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Jean Pyerre’i bugün Türkiye’ye getiriyor.

Sırada Fenerbahçe var

Teknik direktör Hakan Keleş’in takımında görmeyi çok istediği iki oyuncuyla İstanbul’da son bir görüşme yapılacak. İmzaların atılmasına kesin gözle bakılıyor. Bir pürüz yaşanmaması durumunda her iki oyuncu imzaları atıp sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımın Antalya’da kamp yaptığı otele yerleşecek. Giresunspor’da iç piyasada da yoğun bir hareketlilik söz konusu. Fenerbahçe’den Muhammed Gümüşkaya ve Sinan Gümüş de Çotanaklar’ın listesinde üst sıralardaki isimler. Yönetim bu oyuncuları da ivedilikle takıma kazandırmak adına görüşmelerini sürdürüyor.

"Mallı'yı da istiyoruz"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor ’dan Yunus Mallı’yı istediklerini söyledi. Abdülkadir Parmak için de girişimleri olduğunu vurgulayan başarılı hoca, “Ancak oyuncu Kayseri’yi seçti. Yunus Mallı konusunda isteğimiz var. Trabzonspor’un kararını bekliyoruz” sözlerini sarf etti.